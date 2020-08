Modne fryzury jesień 2020. "Wheat blonde" będzie najpopularniejszym kolorem włosów w sezonie jesień-zima 2020/2021

Chcesz zmienić coś w swojej fryzurze tej jesieni? Albo chodzi za tobą już od jakiegoś czasu odświeżenie koloru? Początek sezonu jesień-zima 2020/2021 to doskonały moment na to, by trochę się uspokoić po wakacyjnym szaleństwie i pomyśleć o subtelnej i bardzo naturalnej koloryzacji, która będzie największym hitem już w najbliższym czasie. Poznajcie najmodniejszą koloryzację przyszłych miesięcy z blondem w roli głównej - oto "wheat blonde". Jak wygląda? Komu pasuje? Jak można osiągnąć ten kolor?

"Wheat blonde" - hitowy odcień blondu na sezon jesień-zima 2020/2021

"Wheat blonde", czyli pszeniczny odcień blondu, to propozycja stonowana i bardzo naturalna. W przeciwieństwie do platinum blonde czy nawet light ash blonde pożądanym efektem w tej koloryzacji jest maksymalna naturalność. Szczęśliwe posiadaczki tego koloru na włosach wiedzą jednak doskonale, że osiągnięcie tego efektu wcale nie jest takie proste. W "wheat blonde" różne odcienie blondu przenikają się ze sobą - widzimy tu srebrzyste, chłodne, złote, maślane, a nawet szampańskie odcienie blondu. Aby uzyskać taki efekt, fryzjer musi mocno się nagimnastykować i połączyć techniki sombre i flamboyage, by uzyskać jak najbardziej świeży i naturalny look. Koloryzację "wheat blonde" w domu, bez obecności profesjonalisty, zdecydowanie odradzamy!

"Wheat blonde" jest jednym z najbardziej pożądanych kolorów na Instagramie.

Ten odcień blondu wygląda doskonale przy każdej długości włosów. Jeśli chcesz postawić na podwójną zmianę, zdecyduj się nie tylko na "wheat blonde", ale także na mocniejsze cięcie. W połączeniu z tym odcieniem blondu sprawdzą się idealnie takie cięcia jak: klasyczny bob, cool girl bob czy nieco dłuższy - lob.

Jest niezwykle naturalny i potrafi dodać blasku każdej z nas.