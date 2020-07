Modne fryzury lato/jesień 2020. Grown-out shag to cięcie, które już teraz podbija Instagram

Marzysz o eleganckim looku rodem z lat sześćdziesiątych? Ostra fryzura z nonszalancką grzywką to idealne połączenie stylu retro i nowoczesności. Poznajcie nowe cięcie, które jest odmianą "shaggy bob" - to "grown-out shag". Grown-out shag będzie wyglądać swobodnie i modnie bez względu na to, w jakim "nastroju" obudziły się danego dnia twoje włosy ;-). To fryzura, która wygląda jak zapuszczony shaggy bob - spójrzcie na dłuższą grzywkę, która wygląda tak jakby wpadała do oczu i była za długa. Tak naprawdę efekt jest tu całkowicie zamierzony.

Shaggy bob i grown-out shag to jedne z najmodniejszych cięć w ostatnich miesiącach na Instagramie. Bezsprzecznie kojarzą się z latami sześćdziesiątymi, romantyczną lekkością, ale i z delikatnym pazurem! Na tę fryzurę postawiła już jakiś czas temu aktorka Julianne Hough.