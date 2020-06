Fryzury lato 2020. Platinum blonde to największy hit koloryzacji na wakacje

Uwielbiasz koloryzacje w odcieniach blondu, który tak bardzo kojarzy się nam z wakacjami, plażą i słońcem? My też! Niedawno pisaliśmy o ciepłym odcieniu blondu, tzw. "buttercup blonde", teraz chcemy przejść do chłodniejszego odcienia, który będzie równie modny! "Platinum blonde" czyli platynowy blond wraca do łask. Niestety ten kolor nie sprawdzi się w przypadku każdej z nas. Komu pasuje, a kto powinien zrezygnować z tak śmiałej koloryzacji?

Platynowy blond - dla kogo?

Platynowy blond nie jest odpowiedni dla każdego. Tak charakterystyczny kolor uwypukli nasze wszelkie niedoskonałości (tak jak w przypadku "nordic blonde") - np. jeśli masz problemy z cerą, powinnaś zrezygnować z nordyckiego blondu. Platynowy blond będzie pasować naturalnym blondynkom, wtedy ten odcień będzie łatwiejszy do uzyskania nawet w domu. Zachęcamy was jednak do odwiedzin fryzjera, jeśli podejmiecie decyzję o zmianie koloru właśnie na platynę.

Platynowy, wręcz bardzo chłodny blond to najmodniejszy kolor na Instagramie - i zdecydowanie najbardziej fotogeniczny. Patrząc na zdjęcia Instagramerek z całego świata, same mamy ochotę zdecydować się właśnie na platynę. A wy?

Co sądzicie o takiej koloryzacji? To z pewnością jeden z najmodniejszych odcieni blondu. Decydując się jednak na ten kolor, pamiętaj o odpowiedniej pielęgnacji. Kondycja włosów w tym kolorze wymaga odpowiedniej, codziennej pielęgnacji z wykorzystaniem szamponów, masek oraz kosmetyków zabezpieczających i wygładzających strukturę włókien.

Platynowy blond jest trudnym kolorem, m.in. ze względu na to, że jeśli zostanie źle położony na twoje włosy, mogą się pojawić niechciane żółte odcienie. Jednak koloryzacja wykonana poprawnie, wygląda nieziemsko! Aby dłużej cieszyć się chłodnym odcieniem, pamiętaj o stosowaniu szamponów i odżywek z niebieskim lub fioletowym pigmentem.