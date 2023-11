Słoneczne refleksy to marzenie wielu kobiet, nie tylko blondynek. Twoje też? Obawiasz się jednak, że efekt będzie tandetny lub włosy zaczną brzydko żółknąć? O to, by rozwiał wszelkie wątpliwości, poprosiliśmy fryzjera Vovę Gnatyshyna, stylistę włosów z salonu Gnatyshyn w Warszawie.

Na co zwrócić uwagę decydując się na sombre?

Po pierwsze nasz ekspert zaznacza, że piękne sombre można zrobić na każdych włosach - z wyjątkiem tych bardzo zniszczonych. Dlatego najpierw zadbaj o kondycję swojej fryzury! Włosy muszą być nawilżone, elastyczne i zdrowe. Nie jest też prawdą, że nieodpowiedni pigment czy źle nałożona wcześniej farba mają wpływ na uzyskanie niepożądanego efektu koloryzacji.

Na naszych szkoleniach w Gnatyshyn Academy występują modelki, których włosy na pierwszy rzut oka są bardzo trudne do wyprowadzenia, jednak osiągnięty rezultat jest idealny. Techniki, których uczymy naszych kursantów, są bardziej czasochłonne, ale dają zamierzony efekt, a kolor wygląda dobrze nawet przez pół roku. AirTouch, Brazilian i technika "Wolnego Powietrza", które stosujemy, łączy sposób aplikacji rozjaśniacza - mówi Vova Gnatyshyn.

Jak mieć piękne sombre?

Vova Gnatyshyn mówi, że za błędy odpowiada tylko fryzjer! Opowiada (uwaga, będzie wyższa chemia!), że wielu fryzjerów rozciera nałożony rozjaśniacz w środkowej partii włosów, a to błąd, bo poddany dodatkowemu ciepłu, reaguje inaczej niż na pozostałych partiach włosów. Przesuwanie go wzdłuż pasm powoduje też ściąganie części preparatu i mniejsze jego działanie. Skutek? Plamy w ciepłych odcieniach, które bardzo ciężko skorygować. Za to usługa sombre w salonach Gnatyshyn to gwarancja czystego chłodnego blondu na wiele miesięcy.

Stylista włosów Vova Gnatyshyn jest właścicielem kilku salonów fryzjerskich oraz Akademii Fryzjerskiej Gnatyshyn szkolącej fryzjerów z całej Polski. My dodamy, że… to przemiły człowiek!

