Modne fryzury 2020. Angular bob to najnowsza odsłona klasycznego boba na lato/jesień

Chcesz coś zmienić w swojej fryzurze, np. spektakularnie je skrócić, ale nie podoba ci się ani klasyczny bob, ani cool girl bob czy nieco dłuższy - lob? Spieszymy z pomocą, bo właśnie udało nam się odkryć nowy hit Instagrama - to odmiana klasycznego boba, poznajcie angular bob. Angular bob to bob, w którym włosy są wyraźnie dłuższe z przodu, następnie stopniowane w stronę karku, i właśnie tam ich długość jest najkrótsza. Angular bob znamy już od kilku lat, ale teraz ten look wraca ze zdwojoną siłą.

To fryzura, która będzie idealna dla większości z nas. Dlaczego? Angular bob idealnie sprawdzi się w przypadku pań, które narzekają na to, że mają cienkie włosy - angular bob doda im objętości. To także odpowiednia fryzura dla pań z naturalnie pofalowanymi włosami - w tym przypadku fryzura będzie bardziej nonszalancka - a taki look jest teraz niezwykle popularny. "Fun and flirty" - naszym zdaniem to określenie idealnie do niej pasuje.

Angular bob jest coraz modniejszy na Instagramie. Zobaczcie, jak uroczo może wyglądać. My zakochałyśmy się najbardziej w tej fryzurze w kolorze blond. Angular bob możecie połączyć z najmodniejszym blondem zbliżającej się jesieni czyli light ash blonde.

Spójrzcie! Angular bob wygląda rewelacyjnie nie tylko w przypadku bardzo grubych włosów. Jeśli narzekasz na cienkie pasma, pomyśl o tym cięciu!