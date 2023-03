MocArty 2022: Agnieszka Kaczorowska w wyrazistej stylizacji przyćmiła wszystkich?

See Blogers 2022: Klaudia Halejcio miała aż dwie stylizacje, Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na klasykę

Za nami jedno z ważniejszych wydarzeń dla twórców internetowych See Blogers 2022. Festiwal trwał cały dzień podczas którego odbywały się panele dyskusyjne, prelekcje i warsztaty. Wydarzenie uwieńczyła uroczysta gala podczas której rozdano #Hashtagi Roku. Gwiazdy postawiły na rozmaite stylizacje i zaskoczyły rozwiązaniami. Klaudia Halejcio miała aż dwie stylizacje! Klaudia Halejcio na See Blogers 2022 Klaudia Halejcio uwielbia bawić się modą i nigdy nie stawia na jeden, konkretny styl. Aktorka uwielbia odważne sukienki, długie kombinezony czy nietypowe materiały. Na Polsat SuperHit Festiwal Klaudia Halejcio zaskoczyła pierzastą stylizacją . Tym razem również postawiła na nietypowe rozwiązanie. Podczas preselekcji i warsztatów, aktorka zdecydowała się mniej zobowiązującą stylizację. Klaudia Halejcio wybrała kwiatową, oversizową marynarkę, różowe szorty, biały top, a także drobną, różową torebkę. Trudno także odwrócić uwagę od szalonej fryzury, przypominającej modę lat 90. Cała stylizacja jest letnia, lekka i bardzo kolorowa! Zobacz także: Klaudia Halejcio zaliczyła wpadkę? Fani: "Reklamujesz za duże buty?" Później Klaudia Halejcio postanowiła odmienić swój wizerunek i zgodnie z bardziej podniosłą atmosferą wieczorowej gali, postawiła na zdecydowanie odważniejszą i elegancką stylizację. Aktorka szaloną fryzurę z warkoczykami spięła w kok, wyeksponowała swój płaski brzuch i zdecydowała się na śliski, czarny garnitur ze srebrnymi ozdobami. Całość zwieńczyły buty na wysokiej platformie i rozcięcia w szerokich spodniach, które są hitem sezonu. Która stylizacja Klaudii Halejcio bardziej się Wam podoba? Zobacz także: Klaudia Halejcio w najmodniejszych spodniach tego lata. Podobne kupisz w Sinsay za 35 zł Agnieszka Woźniak-Starak w czarnej stylizacji na See Blogers...