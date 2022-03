Na początku roku w wywiadzie z magazynem "Party" Agnieszka Kaczorowska-Pela zapowiadała przeprowadzkę do Włoch. Aktorka i jej mąż Maciej Pela rozważali ten krok ze względu na swoje córki: Emilkę i Gabrysię. Zależało im, by dziewczynki odebrały jak najlepszą edukację, a, jak podkreślali, tradycyjny polski model kształcenia nie do końca spełnia ich oczekiwana. Dlatego właśnie Pelowie pomyśleli o wyprowadzce z kraju i osiedleniu się w słonecznej Italii. Teraz jednak gwiazda "Klanu" zmieniła decyzję? Okazuje się, że ma ku temu bardzo ważny powód, który może całkowicie zmienić bieg jej kariery. Jaki!

Agnieszka Kaczorowska rezygnuje z przeprowadzki do Włoch?

Dlaczego Pelowie myśleli o Włoszech? Agnieszka kocha ten kraj. To właśnie tam tancerka wyszła za mąż za Macieja Pelę. Tam też pojechali w swoją pierwszą wspólną podróż i wyjeżdżali na rodzine wakacje, dlatego Kaczorowska chciała zamieszkać z rodziną w Italii na stałe. Teraz przyznała, że na razie odłożyła te plany, ale to nie znaczy, że całkowicie z nich zrezygnowała! Dlaczego? Swoje argumenty przedstawiła w rozmowie z "Party".

Nie wyprowadzimy się z dnia na dzień. Najpierw chcemy pojechać do Włoch na trzy–cztery miesiące, żeby zobaczyć, jak tam się mieszka – mówi Agnieszka. – Nie mamy jeszcze konkretnego terminu. Najszybciej w przyszłym roku – dodaje.

Okazuje się, że decyzję o zostaniu w Polsce Pelowie podjęli głównie z powodu starszej córki, 3-letniej Emilki. Dziewczynka w tym roku rozpoczęła naukę w przedszkolu. Wybór odpowiedniej placówki był priorytetem dla młodych rodziców. Zależało im, by dziewczynka miała zapewnioną nie tylko najlepszą opiekę i zdrowe posiłki, ale też zajęcia, które będą rozwijać jej pasje. Ważnym kryterium była też nauka języka angielskiego.

– Emilka świetnie odnalazła się w przedszkolu, pięknie się tam rozwija i nie chcemy jej tego przerywać – tłumaczy Agnieszka.

Zobacz także: Fani zarzucają Agnieszce Kaczorowskiej, że jest zbyt drobna! Mąż broni jej jak lew!

Agnieszka Kaczorowska została trenerka mentalną!

Co jeszcze zdecydowało o tym, że Agnieszka na razie pozostanie w Polsce? Jak donosi "Party", aktorka kończy Akademię Trenerów Mentalnych i już wkrótce poprowadzi w niej zajęcia dla nowych kursantów. Przez ostatnie lata Kaczorowska-Pela nie tylko grała w serialu "Klan" i była wziętą influencerką. Ten czas poświęciła także na dodatkową edukację. Aktorka ukończyła wiele kursów i może pochwalić się dyplomami z wielu szkoleń w zakresie mentoringu i rozwoju osobistego.

Jestem w trakcie nauki w Akademii Trenerów Mentalnych, po której będę miała dyplom, uprawniający mnie do pracy w tym zawodzie. Uważam, że głowa to podstawa wszystkiego i ten mental power, czyli siła naszego mózgu naprawdę ma moc. Chciałabym, żeby ludzie ją odpowiednio wykorzystywali - tłumaczy.

Agnieszka podkreśla, że rozwój osobisty zawsze był dla niej bardzo ważny. Dzięki temu wzrosła jej samoświadomość. Dzięki zmianie myślenia i odpowiedniemu nastawieniu, wiele rzeczy udało jej się naprawić i ulepszyć, a co za tym idzie, przejść ogromną przemianę, która doprowadziła ją do momentu, w którym jestem teraz.

To był trudny proces, ale wart każdego dnia. Doprowadził mnie do miejsca, w którym jestem teraz i jestem w pełni szczęśliwa. Jako trener mentalny chciałabym podziałać w świecie tańca towarzyskiego, i dać młodym tancerzom to, czego mnie samej brakowało – mówi Kaczorowska-Pela.

Zobacz także: Modna Agnieszka Kaczorowska robi zakupy. Jej stylizacja robi wrażenie!

Więcej o Agnieszce Kaczorowskiej-Peli przeczytasz w nowym "Party".

Gwiazda z mężem i dziećmi na razie zostaje w Polsce. Ich starsza córka Emilka w tym roku poszła do przedszkola. Zanim edukację rozpocznie młodsza, Gabrysia, miną co najmniej dwa lata, ale rodzice planują posłać do tej samej placówki, co Emilkę.