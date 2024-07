Konkurs Miss Universe uważany jest na świecie za najbardziej prestiżowy plebiscyt piękności. Polska od 57 lat walczy o koronę, ale dotychczas nie udało nam się osiągnąć żadnego bardziej znaczącego miejsca. Najbliżej triumfu byliśmy w 1986 i 1989, kiedy to kolejno Brygita Bziukiewicz i Joanna Gapińska zostały 3 v-ce Miss Universe. Ostatni sukces odnieśliśmy w 2012 roku - Marcelina Zawadzka awansowała po 23 latach do finałowej 16.

Reklama

Przypomnijmy: "Przez 23 lata nie było Polki w finale"

Spore nadzieje wiązaliśmy z poprzednią edycją i udziałem pięknej Pauliny Krupińskiej. Pomimo wysokich not u bukmacherów i fanów konkursu, nie udało się awansować do dalszych etapów. Wiele wskazuje, że podobne losy czekają tegoroczną naszą reprezentantkę, Marcelę Chmielowską. Polka od początku plasuje się dopiero w trzeciej dziesiątce.

Na kilka godzin przed finałem Marcela zajmuje 39. miejsce (co niestety oznacza spadek o 7. pozycji w dół w stosunku do ostatniego notowania). Przypomnijmy, że do drugiego etapu awansuje tylko 16. z 88. dziewczyn.

Zobacz: Oto najdziwniejsze suknie narodowe na Miss Universe 2015. Pięć już przeszło do historii

Zobacz także

Pod znakiem zapytania wciąż stoi zwyciężczyni, do której powędruje korona. Przed ostatnie trzy tygodnie faworytką była Miss Hiszpanii Desire Cordero Ferrer. Teraz na prowadzeniu jest Miss Kolumbii Paulina Vega. Zabawna historia spotkała Miss Rosji Yulia Alipova, która najpierw plasowała się w czołówce, a obecnie wypadła poza grupę typowaną do awansu do ćwierćfinału.

Tak prezentuje się lista finałowej 16 (oddzielone linią miejsca oznaczają kolejno etapy - finał, półfinał i ćwierćfinał):

1. Miss Kolumbii (Paulina Vega)

2. Miss Hiszpanii (Desire Cordero Ferrer)

3. Miss Ukrainy (Diana Harkusha)

- - -

4. Miss Jamajki (Kaci Fennell)

5. Miss Indii (Noyonita Lodh)

- - -

6. Miss USA (Nia Sanchez)

7. Miss Argentyny (Valentina Ferrer)

8. Miss Australii (Tegan Martin)

9. Miss Meksyku (Josselyn Garciglia)

10. Miss Wenezueli (Migbelis Lynette Castellanos)

11. Miss Dominikany (Kimberly Castillo)

12. Miss Guyany (Niketa Barker)

13. Miss Słowacji (Silvia Prochadzkova)

14. Miss Francji (Camille Cerf)

15. Miss Brazyli (Melissa Gurgel)

16. Miss Puerto Rico (Gabriela Berrios)

- - -

39. Miss Polski (Marcela Chmielowska)

- - -

87. Miss Nigerii (Queen Celestine)

88. Miss Brytyjskich Wysp Dziewiczych (Jaynene Jno Lewis)

O tym który kanon piękna wygra w tym roku przekonamy się około godziny 4.00 czasu polskiego. Niestety w naszym kraju żadna stacja telewizyjna nie zdecydowała się na transmitowanie gali.

Zobacz: Skandal na Miss Universe! Pięknej kandydatce grozi więzienie przez TO zdjęcie

Faworytki Miss Universe 2015 - Miss Kolumbii i Miss Hiszpanii:

fot. Miss Universe 2015 - Miss Kolumbii - Paulina Vega

fot. Miss Universe 2015 - Miss Hiszpanii - Desire Cordero Ferrer

Nasza reprezentantka:

fot. Miss Universe 2015 - Miss Polski - Marcela Chmielowska



Marcela Chmielowska podczas pre-eliminacji:

Reklama

Tak Marcela Chmielowska zaprezentuje się podczas dzisiejszej gali Miss Universe 2015 w Beverly Hills: