Tak jak podejrzewaliśmy, uroczysta premiera filmu "Miłość, seks & pandemia" wywołała duże zamieszanie. Podczas wydarzenia, które odbyło się we wtorkowy wieczór (1 lutego) nie zabrakło gwiazd. Członkowie obsady Patryka Vegi bawili się wyśmienicie. Na pokazie pojawili się między innymi Małgorzata Rozenek-Majdan wraz z mężem, Anna Mucha oraz Zofia Zborowska-Wrona. Na czerwonym dywanie można było również inne twarze znane w polskim show-biznesie. Na ściance pozowała Sylwia Madeńska wraz z Sylwią Peretti.

W centrum uwagi znajdowały się jednak największe gwiazdy "Miłości, seksu & pandemii". Obiektywy fotoreporterów były skierowane przede wszystkim na Małgorzatę Rozenek-Majdan, która właśnie wkroczyła do świata filmu. Trzeba przyznać, że zapowiada się bardzo odważny debiut.

"Miłość, seks & pandemia": Anna Mucha wbiegła przed kamery podczas wywiadu z Małgorzatą Rozenek-Majdan

Podczas uroczystej premiery "Miłości, seksu & pandemii" nasza reporterka rozmawiała z Małgorzatą Rozenek-Majdan i Wojciechem Sikorą. "Perfekcyjna pani domu" wraz z aktorem wzięła udział w odważnych scenach seksu. Wcześniej podkreślała, że to doświadczenie bardzo ją stresowało, ale mogła liczyć na wsparcie doświadczonego partnera. Przy okazji dowiedzieliśmy się, jaki wpływ na obsadzenie Wojciecha Sikory miał Radosław Majdan.

Wojtek Sikora podkreślił, że wraz z Małgorzatą Rozenek-Majdan stanęli przed bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ nie mieli dużo czasu na to, by przygotować się do tak niełatwych scen. Dodał, że odegranie takich zbliżeń wymaga poświęcenia, z którym nie każdy by sobie poradził. Natomiast - jego zdaniem - "Perfekcyjnej pani domu" to się udało.

Niespodziewanie przed kamerę wskoczyła Anna Mucha. Aktorka przerwała wywiad z koleżanką z planu filmowego. Widać, że Ania była mocno podekscytowana. O co chodziło? O szczegółach dowiecie się, oglądając nasz materiał wideo.