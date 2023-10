Na premierze "Miłość, seks i pandemia" bawiła się plejada gwiazd. Tą szczególnie wyczekiwaną była m.in. Małgorzata Rozenek, dla której to był mocny debiut na wielkim ekranie. Jej pierwsza poważna rola okazała się mocno wymagająca, a wśród najtrudniejszych scen pojawiły się również te łóżkowe. Małgorzata Rozenek zabrała głos po premierowym pokazie. Okazuje się, że przeżywała nie tylko debiut w filmie ale również fakt, że w tym samym miejscu 9,5 roku temu poznała... Radosława Majdana!

Jak wypowiedziałem: "Czy mogłabyś dać mi swój numer", to nie pomyślałem, co będzie jak Małgosia się mnie zapyta: "Po co?". Na szczęście było takie zamieszanie, że nie było czasu (...) - wspominali Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan przed kamerą Party.pl