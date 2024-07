1 z 9

Ulubieniec kobiet i gwiazdor serialu “M jak miłość”, Mikołaj Roznerski wozi w samochodzie policyjną pałkę! Zaskoczeni? My bardzo. Czyżby aktor nie czuł się bezpiecznie? Nie wiemy, ale ten "gadżet" w bagażniku jego samochodu mocno nas zdziwił. Podobnie, jak stylizacja aktora. Pogodna za oknem nie rozpieszcza, aaktor wciąż ubiera się jakby było lato! Paparazzi przyłapali go na ulicach Warszawy, gdy wchodził do swojego samochodu. Aktor miał na sobie dżinsy i koszulkę, która odsłaniała jego umięśnione ramiona. Stylizację dopełniała wełniana czapka! Jak Wam się podoba taki look aktora?

