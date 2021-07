Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski to jedna z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Są razem nie tylko w serialu „ M jak miłość ”, ale i prywatnie, tworząc zgrany duet. W ostatnim czasie w zawodowym życiu pary zaszły wielkie zmiany. Adriana Kalska dostała główną rolę w nowym serialu TVN 7 , a Mikołaj Roznerski dołączył do obsady „Na dobre i na złe” , gdzie zagra przystojnego policjanta. Okazuje się, że jego serialowa postać już wkrótce wda się w gorący romans z jedną z lekarek ze szpitala w Leśnej Górze. Co na to Adriana Kalska? Mikołaj Roznerski z "M jak miłość" będzie miał romans w serialu "Na dobre i na złe"! Do tej pory Mikołaj Roznerski był znany przede wszystkim z roli Marcina Chodakowskiego w „M jak miłość”. Już jesienią wszystko się zmieni! Aktor wcieli się w postać Piotra Korbana w "Na dobre i na złe". Mężczyzna oszaleje na punkcie Hanny Sikory i za cel postawi sobie zdobycie jej serca. Mikołaj Roznerski niedawno pochwalił się w sieci wspólnym zdjęciem z Martą Żmudą- Trzebiatowską i zdradził tym samym, że piękną panią doktor i przystojnego policjanta będzie łączyło coś więcej! Zobacz także: Mikołaj Roznerski dołączył do obsady "Na dobre i na złe"! Kogo zagra w serialu TVP? Fani serialu "Na dobre i na złe" są zachwyceni nowym wątkiem z Sikorą i Korbanem w roli głównej. Wygląda na to, że relacja tej pary nie będzie tylko krótkim epizodem. Będzie teraz wynajdywał powody, żeby się z nią widzieć?😅 Będę oglądać 🔥🔥Sikorka z Panem ulubiony wątek 🔥🔥 Para idealna ❤️ Wyświetl ten post na Instagramie. ...