Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski planują ślub? Zaskakujące doniesienia na temat uroczystości

Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski już od trzech lat są parą. Aktor w październiku 2019 oświadczył się swojej partnerce we Włoszech podczas wspólnej podróży. Para jest w sobie bardzo zakochana, ale rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Teraz okazuje się, że już planowali ślub, ale zdecydowali się go przełożyć. Kto podjął taką decyzję i dlaczego? Mikołaj Roznerski podjął decyzję o odwołaniu ślubu? Ślub Adriany Kalskiej i Mikołaja Roznerskiego miał odbyć się we Włoszech. Według doniesień tygodnika "Świat & ludzie" uroczystość była planowana w symbolicznym dla pary miejscu, w którym aktorka przyjęła zaręczyny. Niestety, jak zdradziła osoba z otoczenia pary Mikołaj Roznerski uznał, że chce, aby ten dzień był wyjątkowy, co w dobie koronawirusa może być trudne, dlatego para przełożyła ślub! Mikołaj stwierdził, że nie ma co się śpieszyć i organizować na szybko najważniejszego przyjęcia w życiu. Dlatego zrezygnowali z terminu wakacyjnego. Chcą, by ślub był jak z bajki, więc postanowili go przenieść na przyszły rok - wyznała znajoma pary dla "Faktu". To dobra decyzja? Zobacz także: Ada Kalska i Mikołaj Roznerski znów razem w nowym serialu na YouTubie! Kiedy premiera? To zdjęcie z serialu "M jak miłość", ale na taki widok w życiu prywatnym pary przyjdzie nam jeszcze poczekać.