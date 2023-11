Mikołaj Roznerski uchodzi za jednego z najprzystojniejszych polskich aktorów. Jednak jego fanki są niepocieszone, ponieważ serce gwiazdora "M jak miłość" od dawna jest zajęte. Mikołaj Roznerski jest bowiem szaleńczo zakochany w Adrianie Kalskiej. Plotkuje się, że być może już niedługo tych dwoje stanie na ślubnym kobiercu.

Reklama

Zobacz także: Mikołaj Roznerski planuje ślub z Adą Kalską? Jego słowa nie pozostawiają wątpliwości!

Czy Mikołaj Roznerski zawsze był szaleńczo przystojny? A może wyglądał zupełnie inaczej? Aktor ostatnio pochwalił się na Instagramie zdjęciem, które zostało zrobione w 2002 roku. Aż trudno uwierzyć, że to ta sama osoba! Zobaczcie sami!

Mikołaj Roznerski na starych zdjęciach

Niedawno odbyła się premiera filmu "Fighter", w którym Mikołaj Roznerski zagrał jedną z głównych ról. Aktor wcielił się tam w postać zawodnika MMA. Na potrzeby roli gwiazdor musiał zadbać o swoją sylwetkę. Godziny spędzone na siłowni opłaciły się. Mikołaj Roznerski może się teraz poszczycić imponującą muskulaturą.

Nie zabrakło jednak głosów, według których bicepsy prezentowane przez aktora na plakacie do filmu są zasługą grafików. Mikołaja Roznerskiego rozbawiły te zarzuty, ponieważ tylko on sam wie, jak wiele wysiłku włożył w swój wygląd i to, aby dobrze prezentować się na ekranie.

Zobacz także: Ciało Mikołaja Roznerskiego w filmie "Fighter" to robota grafików? Aktor wyznał nam całą prawdę!

Czy aktor zawsze mógł się pochwalić nienaganną sylwetką i fizycznością amanta? Okazuje się, że nie do końca. Na Instagramie Roznerskiego pojawiło się właśnie zdjęcie zrobione w 2002 roku. Aktor ma na nim 19 lat! Musimy przyznać, że różnica jest naprawdę spora...

Zobacz także

????????????latka lecą???? Miłego Państwu poniedziałku życzę.☺️???????? #kiedyśateraz#mlodosc #radość #dojrzałość #odpowiedzialna #radość - napisał pod zdjęciem wyraźnie rozbawiony Mikołaj Roznerski.

Zobaczcie sami, jak wyglądał gwiazdor "M jak miłość" w wieku 19 lat!

Różnica jest kolosalna!