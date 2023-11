Mikołaj Roznerski i Ada Kalska tworzą jedną z najbardziej lubianych par w polskim show-biznesie. Zakochani poznali się na planie serialu "M jak miłość' i od tego momentu są niemal nierozłączni. Choć jakiś czas temu mówiło się o kryzysie w związku pary, a nawet możliwym rozstaniu, Mikołaj i Ada nic nie robią sobie z plotek i wciąż tworzą udaną relację. Na tyle udaną, że Mikołaj Roznerski zdradził ostatnio, jakie ma wobec swojej ukochanej plany!

Mikołaj Roznerski rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym, ale tym razem zrobił wyjątek. W rozmowie z magazynem "Show' wyjawił, jak wygląda jego współpraca z ukochaną. W końcu para spotyka się prywatnie i zawodowo - czy udaje jej się nie przenosić problemów i kłótni do pracy?

Często razem pracujemy, to dla nas naturalne. Wspieramy się. Jasne jest konstruktywna krytyka, ale my jesteśmy przyjaciółmi i sobie pomagamy. Nikt się o nic nie obraża. Jeśli sobie zwracamy uwagę to po to, by sobie nawzajem pomóc, wesprzeć się. Pracujemy i przebywamy ze sobą i super - cieszę się, bo wiem, że przecież nie każdy ma taką możliwość. No i najważniejsze - nie kłócimy się w pracy, bo życie prywatne zostawiamy w domu. Da się - wyznał Mikołaj Roznerski.