Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska planują ślub? Gwiazdorska para już nie ukrywa swoich uczuć, co było też widać na 18. urodzinach serialu "M jak Miłość", w którym oboje grają. Aktor przyznał niedawno, że na taką kobietę, jak Kalska, czekał bardzo długo. W magazynie "Flesz", któremu udzielił szczerego wywiadu, zdradził m.in., za co najbardziej dziękuje swojej partnerce.

POLECAMY: Jakim ojcem jest Mikołaj Roznerski dla swojego syna Antka?

Mikołaj Roznerski miał odpowiedzieć, za jakie trzy rzeczy może podziękować swojej dziewczynie.

Roznerski zdradził też, że dzięki Adrianie Kalskiej jego życie wróciło na właściwy tor. W show-biznesie miał opinię casnovy, a jak wiadomo, dziewczyny boją się takich facetów.

PRZECZYTAJ: Mikołaj: Roznerski we wzruszających słowach o Adrianie Kalskiej. Co powiedział?

Wcale nie jestem taki straszny! Wiem, czego chcę. Zawsze powtarzam, że naszą męską siłą są mądre kobiety, a nie wielki biceps i zarost drwala. Jeśli masz mądrą partnerkę w domu, to cokolwiek by się nie wydarzyło, zawsze spadniesz na cztery łapy. I mam szczęście tego doświadczać. (...) A ja nie dość, że mam w domu piękną i mądrą kobietę, to mam w niej też przyjaciela. I wiem, że gdyby się waliło i paliło, to ona zawsze stanie po mojej stronie – zdradził w rozmowie z "Fleszem".