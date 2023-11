Mikołaj Roznerski pochodzi z małej wsi Rolantowice pod Wrocławiem. Jak mówi, mieszkało tam 88 osób:

To jedna ulica, kilkanaście domów i sklep u sołtysa. Do kościoła trzeba już iść do sąsiedniej wioski. Babcia, mama mojego taty, jest wierząca, więc co niedziela, po śniadaniu, brała mnie za rękę i szliśmy na msze - mówi w wywidzie.