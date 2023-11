Mikołaj Roznerski w rozmowie z magazynem "Twój Styl" po raz pierwszy przyznał, że jeszcze kilka miesięcy temu przeżywał bardzo trudne chwile w swoim życiu. Aktor przyznaje, że codzienność go przerosła i nie potrafił poradzić sobie z nadmiarem pracy i emocjami.

Zagubiłem się. Zakładałem różne maski - przyznaje w wywiadzie. (...) Przez rok zagrałem 200 spektakli wyjazdowych. Rano miałem dwie sceny w serialu, po południu scenę w filmie, później jechałem 200 kilometrów do teatru do Bełchatowa i potwornie zmęczony wracałem do domu. Nocami siedziałem sam i ryczałem.