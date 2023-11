W dzisiejszym społeczeństwie większość osób cierpi z powodu skutków nadmiernego stresu. Okazuje się jednak, że w mniejszym stopniu dotyka on osoby, które tworzą udany związek. Dzieje się tak dlatego, ponieważ obecność bliskiej osoby łagodzi stres.

Zapach bliskiej osoby, przytulanie, uśmiech, rozmowa, a nawet seks - te formy kontaktu z partnerem nie tylko umacniają związek. Mogą też redukować stres.

Zapach ukochanej osoby łagodzi stres

Jeżeli pod nieobecność bliskiej osoby wąchałaś/eś jej ubrania, nie jesteś w tym osamotniony. Według badań robi to ponad połowa ludzi, ponieważ dzięki temu mogą znaleźć pocieszenie w tęsknocie. Okazuje się, że już sam zapach ukochanej osoby obniża poziom kortyzolu – hormonu stresu, przynosząc tym samym ulgę w trudnych chwilach.

Rozmowa z ukochanym pomaga na stres

Jeżeli tworzy się szczęśliwy związek, to można liczyć na to, że partner znajdzie chwilę na rozmowę, kiedy druga osoba boryka się z silnym stresem. Sama możliwość zostania wysłuchanym i zrozumianym przez kogoś innego sprawia, że poziom stresu zdecydowanie opada.

Przytulanie a stres

Przytulanie jest częścią każdego udanego związku. I całe szczęście, ponieważ podczas niego w ciele człowieka wytwarzają się hormony odpowiedzialne za dobre poczucie, ale też i takie, które rozluźniają nadmiernie napięte mięśnie. Według badań już 10 sekund przytulania dziennie może pomóc w redukcji negatywnych skutków stresu.

Uśmiech i śmiech łagodzą stres

Nawet w najgorszych chwilach trudno nie uśmiechnąć się, przynajmniej półgębkiem, do ukochanej osoby. To jeden ze sposobów, w jaki udany związek pomaga łagodzić stres. Choć uważamy najczęściej, że uśmiech jest skutkiem dobrego nastroju, to okazuje się, że może też być na odwrót. Eksperymenty psychologiczne pokazały, że uśmiechanie się może też poprawić nastrój.

Jeszcze lepszym sposobem na złagodzenie stresu i rozładowanie napięcia jest śmiech. Często zdarza się, że szczęśliwy związek pełen jest żartów i śmiechu, dlatego łatwiej dzięki partnerowi przetrwać trudne chwile.

Seks a stres

Choć wiele osób w stresujących okresach życia ma obniżone libido, seks jest doskonałą metodą walki ze stresem. Dlatego osoby znajdujące się w szczęśliwym związku, który nie stroni również od fizycznych zbliżeń, mogą liczyć na znaczące obniżenie poziomu stresu.