To musiało się w końcu wydarzyć! Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska przyszli razem na jesienną ramówkę TVP (zobacz: Ponad 50 największych gwiazd na ramówce TVP: Mucha, Kaczorowska, Szpak, Zawadzka, Manowska i wiele innych!). To ich pierwsze oficjalne, wspólne wyjście! Aktorka para wyglądała pięknie i nie ma co ukrywać, była sensacją wieczoru. Przed wejściem na czerwony dywan trzymali się za ręce, ale już na czerwonym dywanie unikali czułości. Czyżby byli zestresowani tak wielkim zainteresowaniem?

Zobaczcie ich pierwsze, wspólne zdjęcia z imprezy!

