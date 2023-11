1 z 5

Festiwal w Międzyzdrojach za nami! Największymi gwiazdami tego wydarzenia byli Adriana Kalska oraz Mikołaj Roznerski. Uwielbiana przez fanów "M jak miłość" para nie pozowała wspólnie do zdjęć podczas trwania festiwalu, jednak paparazzim udało się ich złapać na deptaku w Międzyzdrojach. To pierwsze tego typu zdjęcia serialowej Izy i Marcina. Zakochani wzbudzili niemałą sensację w nadmorskiej miejscowości - wszyscy się za nimi oglądali! Sami zainteresowani na szczęście nie byli speszeni obecnością fotoreporterów i uśmiechali się do zdjęć. Zobaczcie.

Adriana i Mikołaj podczas Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach zatrzymali się w hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach!