Już pod koniec sierpnia na antenę TVP2 wróci uwielbiany przez widzów serial "M jak miłość". Przed wakacjami do czerwoności rozgrzał ich wątek Izy (Adriana Kalska), Artura (Tomasz Ciachorowski) i Marcina (Mikołaj Roznerski). Przypomnijmy, że ten miłosny trójkąt zmierzał w przerażającym kierunku. Artur, który chciał mieć Izę tylko dla siebie, zmusił ją do ślubu, a później... porwał! Już teraz wiemy, że w odcinkach, które zobaczymy po wakacjach dziewczyna trafi do szpitala i będzie w śpiączce. Czy ten wątek ma szansę na happy end?

Spytaliśmy o to Mikołaja Roznerskiego, który z uśmiechem na ustach zdradził nam coś ciekawego... Zobaczcie nasze wideo!

Jak zakończy się ten wątek?

Udało nam się złapać Roznerskiego tuż po wyjściu z hotelu Vienna House Amber Baltic.