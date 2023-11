Dzięki niej wyszedł z długów, przestał pić, uporządkował swoje życie i reaktywował karierę. Do tego, jak mówił, zyskał dużą rodzinę, którą zawsze chciał mieć. Dlatego wszystkim zdawało się, że Michał Wiśniewski (47) będzie do końca życia dziękował losowi za to, że poznał i poślubił Dominikę Tajner-Wiśniewską (40). Ale on uznał, że nie chce z nią dalej być, i teraz złożył pozew o rozwód. Zaskoczył tym nie tylko fanów, ale i… samą Dominikę.

„Czuję się bardzo źle. Nikt nie może mi pomóc, to ogromne zaskoczenie”

Tak mówiła dziennikarzom „Flesza” tuż po tym, jak ogłosiła na Facebooku, że Michał się z nią rozstaje. Była załamana, nie rozumiała, dlaczego podjął tę decyzję. Sam Wiśniewski sprawę rozwodu skomentował tylko raz.

„To była ostatnia żona. Teraz pora na męża”

Tak zażartował Michał w programie „To był rok”. I tylko podsycił tym plotki.

Żona numer cztery

„Ile razy można zaczynać od nowa? Wiele razy, jak się okazuje”, mówił Wiśniewski osiem lat temu, gdy zakochał się w Dominice. „Szczerze mówiąc, to dostałem szansę, bo to nie jest przecież normalne wiązać się z facetem po trzech związkach i z czwórką dzieci”, dodawał.

Choć Michał nie miał najlepszej opinii, Tajner od początku podkreślała, że związek z nim to dla niej szczęście.

„Żaden szaleniec, ale ciepły i spokojny człowiek”, mówiła o nim.

Od początku też bardzo pomagała mu stanąć na nogi – wykupiła jego willę, która była wystawiona na licytację komorniczą za długi, wspierała go, gdy zachorował na nowotwór. W czerwcu 2012 roku, po roku związku, wzięli ślub. Świadkową była Nina Terentiew, a suknię Dominiki zaprojektowała Marta Grycan. Od tamtego czasu uchodzili za zgodną i kochającą się parę.

Powody rozstania

Gdy kilka tygodni temu ruszyły treningi do „Tańca z gwiazdami”, opowiadano, że Michał bardzo wspiera żonę i jej kibicuje. Dziś niektórzy mówią, że to właśnie show Polsatu stał się przyczyną rozstania – podobno wokalista złożył pozew, bo podejrzewał żonę o romans z tancerzem Wojciechem Jeschke, choć sama Dominika stanowczo te plotki zdementowała.

Inni twierdzili z kolei, że to Wiśniewski ma romans z nową wokalistką Ich Troje Agatą Buczkowską. Ta jednak ucięła te spekulacje.

„Nie mam i nigdy nie miałam romansu z Michałem Wiśniewskim”, napisała w oświadczeniu.

Ale o tym, że winę za rozpad małżeństwa ponosi Wiśniewski, przekonane są jego dwie byłe żony.

„Myślałam, że Michał zmądrzał przy Dominice”, stwierdziła Mandaryna.

Znacznie ostrzejsza była Magda Femme, która napisała:

„Życzę miłego rozwodu i proponuję dokupić na Gruponie kilka kolejnych pakietów do Urzędu Stanu Cywilnego”.

Małżeństwo Dominiki i Michała trwało 7 lat: