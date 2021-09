Piąta żona Michała Wiśniewskiego, Pola, jest mamą piątki dzieci! Internauci zachwyceni jej figurą

O życiu uczuciowym Michała Wiśniewskiego można wiele pisać, jednak niezależnie od tego, w jaki sposób artysta kończył swoje związki, zawsze na uwadze miał dobro swoich dzieci. Piosenkarz ma trzy córki i syna, a także będąc w związku z Dominiką Tajner opiekował się jej pociechą. "Fakt" dowiedział się, że Wiśniewski zatrudnił do pomocy swojego 17-letniego syna! Xavier pomaga ojcu przy koncertach! Xavier Wiśniewski dostał pracę u taty Michał Wiśniewski ze związku z Mandaryną ma dwójkę dzieci: 17-letniego Xaviera i 16-letnią Fabienne. Ostatnio piosenkarka wybrała się z córką na otwarcie salonu urody "CHILLOUT ZONE", natomiast Michał znalazł inne zajęcie dla syna. Wokalista zatrudnił nastolatka do pomocy przy festiwalu w Opolu. Jak informuje tabloid, Xavier do nowej pracy bardzo się przykładał. Zobacz także: Marta Wiśniewska z córką na imprezie! Zobacz, jak wygląda dziś Fabienne Wiśniewska Xavier nosił sceniczne stroje zespołu do garderoby, a także reprezentował Michała w kontakcie z organizatorami. Odpowiadał za zdjęcia i pilnował wszystkich szczegółów dotyczących koncertu. – Kontrolował wszystko i był w amfiteatrze już od południa, mimo że Michał nie zjawił się na próbach. Musiał się czuć się na tyle pewnie, że nawet na występ wpadł w ostatniej chwili – zdradził informator "Faktu". Po show Xavier rozdawał fanom płyty i wspierał ojca. Myślicie, że chłopak będzie teraz pomagał ojcu? Xavier dostał pracę u ojca! Czy w ten sposób zarabia na swoje kieszonkowe?