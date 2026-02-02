Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, zabrał głos w sprawie swojej relacji z Polą Wiśniewską. Podczas sesji Q&A zorganizowanej na Instagramie odpowiedział na pytania fanów dotyczące jego życia prywatnego. Wokalista odpowiedział m.in. na pytanie, czy faktycznie przeżywają kryzys z Polą.

Wiśniewski zabrał głos w sprawie kryzysu małżeńskiego

Podczas transmisji live na Instagramie Michał Wiśniewski nie unikał tematu kryzysu, choć był powściągliwy w komentarzach. Zapytany o samopoczucie żony stwierdził, że jest dobre. Dodał, że jego rodzina była zajęta organizowaniem urodzin syna, Falka. Przypomniał też, że następnego dnia swoje urodziny świętuje natomiast jego najmłodsza córka Vivienne.

Dobrze. Robiliśmy dzisiaj urodziny Falko na Fikołkach. Jutro ma urodziny moja najmłodsza córcia przekazał w odpowiedzi na pytanie o samopoczucie Poli.

Wiśniewski, który od sześciu lat tworzy związek z Polą, podkreślił, że nie chce wchodzić w szczegóły dotyczące jego kryzysu w małżeństwie. Zasugerował jednak, że w doniesieniach o jego problemach może być trochę prawdy.

W każdej plotce jest trochę prawdy, ale pozwolisz, że to nie jest temat na dzisiejszego live'a poinformował muzyk.

Pola Wiśniewska opublikowała posty, które zaniepokoiły fanów

Dodatkowym źródłem niepokoju są publikacje Poli Wiśniewskiej w mediach społecznościowych. Jej wpisy, często refleksyjne i nacechowane emocjonalnie, sugerują, że obecnie może nie być szczęśliwa. Pola dzieli się myślami o nowych początkach, samotności oraz potrzebie kochania samej siebie. Internauci odbierają te sygnały jako kolejne potwierdzenie narastającego kryzysu w małżeństwie. W jednym z postów napisała m.in.: „Nie bój się nowych początków”, a w innym: „Pokochaj kogoś, kto na to zasługuje. Siebie”.

Pola i Michał Wiśniewscy są razem od sześciu lat

Związek Michała i Poli rozpoczął się sześć lat temu. Para wspólnie wychowuje dwoje dzieci. Mimo publicznych wystąpień i wspólnych projektów, od 2023 roku zaczęły pojawiać się niepokojące sygnały o kryzysie. Terapia małżeńska, którą za ich zgodą nakręciły kamery, była jednym z pierwszych publicznych kroków, które wzbudziły pytania o kondycję ich relacji.

