Michał Wiśniewski kryzys w małżeństwie z Polą. Co się wydarzyło?

Wokalista zespołu Ich Troje, Michał Wiśniewski, oficjalnie potwierdził, że jego małżeństwo z Polą Wiśniewską przechodzi poważny kryzys. W wywiadzie artysta podkreślił, że głównym problemem jest brak wspólnego czasu spędzanego z żoną.

Wypowiedź ta wstrząsnęła fanami pary i natychmiast wywołała poruszenie w mediach społecznościowych. Choć artysta nie odniósł się bezpośrednio do dalszych szczegółów relacji, jego szczerość wywołała lawinę domysłów o możliwym rozstaniu.

Pola Wiśniewska opublikowała wymowne wpisy po doniesieniach o kryzysie

Pola Wiśniewska, żona Michała, w ostatnim czasie wybrała się na wakacje sama z czwórką dzieci. To właśnie w trakcie tego wyjazdu zaczęła publikować na instagramowym kanale wpisy, które internauci odebrali jako sygnały głębokich emocji i możliwego przełomu w życiu osobistym.

Nigdy nie będziesz w 100 proc. gotowa i nigdy nie nadejdzie odpowiedni moment. To oznacza, że każda chwila jest równie odpowiednia, dlatego jeśli czegoś chcesz, po prostu to zrób napisała żona Michała Wiśniewskiego.

Wspieraj siebie zamiast szukać sposobów, by obwiniać się. Nie da się wygrać, jeśli nie jesteś we własnej drużynie. Nie bój się nowych początków, nowych ludzi, nowej energii, nowego otoczenia, nowych wyzwań. Wykorzystaj nowe szanse na szczęście dodała.

Warto przypomnieć, że wcześniej Michał Wiśniewski wypowiedział się na temat kryzysu w małżeństwie. Później postanowił już konsekwentnie nie odpowiadać na pytania o problemy osobiste.

Internauci spekulują o rozstaniu Wiśniewskich

Na Instagramie Poli Wiśniewskiej pojawił się komentarz jednej z internautek: „Pani Polu, niby taka inteligentna, mądra, przewidująca, a jednak wpadła pani w to samo szambo, co wcześniejsze kobiety. Dla Michała to kolejny etap w życiu, a dla pani?”.

Pola odpowiedziała krótko i zdecydowanie: „Wychodzi pani z błędnych założeń”.

