Michał Wiśniewski ma na swoim koncie wiele burzliwych momentów w życiu miłosnym. Ostatnio media głośno rozpisywały się o rzekomym kryzysie w jego małżeństwie z Polą Wiśniewską. Teraz muzyk zaskoczył internautów, publikując romantyczne, walentynkowe nagranie. Wygląda na to, że plotki o kryzysie mogły być przesadzone.

Michał Wiśniewski pochwalił się bukietem róż

Michał Wiśniewski zaskoczył swoich widzów najnowszym nagraniem na InstaStories. Okazało się, że walentynki spędził w Zakopanem. Przyznał, że choć spodziewał się, iż święto zakochanych może być dla niego trudne, ostatecznie okazało się wyjątkowe. W nagraniu pokazał bukiet róż, który otrzymał od hotelu, a także klimatyczne wnętrza miejsca, w którym zatrzymał się wraz z zespołem "Ich Troje". Artyści koncertowali tam przez ostatnie dni.

Tak sobie pomyślałem, że te walentynki w Zakopanem w tym roku będą wyjątkowe i chyba po tych waszych wpisach, widzę że wy tez mieliście bardzo dużo radości, a mi tak się wydawało, że będzie ciężko...nic bardziej mylnego wyznał na wideo.

Choć Michał Wiśniewski nie odniósł się bezpośrednio do życia prywatnego ani sytuacji w związku z Polą Wiśniewską, walentynkowe okoliczności jego nagrania mogą sugerować, że małżeństwo wciąż pozostaje w centrum jego myśli. Żona nie towarzyszyła mu podczas wyjazdu, jednak sam materiał związany ze świętem zakochanych wydaje się nieprzypadkowy. Zwłaszcza że muzyk podkreślił, iż wideo nie jest płatną współpracą z hotelem.

Wiśniewski pokazał nowy dom

Michał Wiśniewski pochwalił się ostatnio zdjęciem nowego domu z zewnątrz. Muzyk wraz z rodziną planuje przeprowadzkę do nowego lokum o powierzchni 570 metrów kwadratowych. Według jego planów, tak duży metraż ma pomieścić również przestrzeń do pracy dla całego, 35-osobowego zespołu Ich Troje.

Budowa rozpoczęła się w 2023 roku, a jak przyznała Pola Wiśniewska, nikt nie spodziewał się, że zajmie aż tyle czasu. W mediach pojawiły się spekulacje, że przebieg budowy stał się jednym z czynników rzekomego kryzysu w ich małżeństwie.

Wiedziałam, że to będzie angażujący bardzo projekt i że nie będzie łatwy, ale nie spodziewałam się tego, że koszty będą tak ogromne. Że praktycznie będziemy się nie widywać albo będziemy się widywać w bardzo niewielkim stopniu - powiedziała niegdyś Pola.

