Jak będzie wyglądać nowy dom Michała Wiśniewskiego? Artysta ostatnio pochwalił się zdjęciami, na których pokazał wizualizacje wnętrz imponującej posiadłości. Luksus to mało powiedziane.

Michał Wiśniewski urządza luksusową willę

Michał Wiśniewski, lider zespołu "Ich Troje", wiosną 2023 roku rozpoczął budowę nowego domu. Rezydencja powstaje we wsi Łoś, położonej około 40 kilometrów od Warszawy. To miejsce ma łączyć funkcje prywatne i zawodowe, bo będzie domem dla rodziny Wiśniewskich i miejscem pracy dla całego 35-osobowego zespołu "Ich Troje".

Tę moją część biurową, gdzie będę pracował i gdzie będzie pracować cała ekipa, bo przecież zespół 'Ich Troje' to jest 35 osób, będę projektował wspólnie z jedną z najlepszych firm, które są na rynku wyjaśnił gwiazdor w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Wiśniewski podkreślił, że przedsięwzięcie wspierają sponsorzy i partnerzy, ale nie oznacza to braku wyzwań. W rozmowie z mediami przyznał, że do ukończenia inwestycji potrzebne są przede wszystkim profesjonalne ekipy budowlane. Na pytanie o termin wprowadzenia odpowiedział: „Myślę, że za rok. Może…”

Mamy też zacnych partnerów, więc tu w ogóle nie chodzi o kasę. Chociaż też. Ale głównie o ekipy, o super zawodowców - powiedział Michał Wiśniewski w rozmowie z Pomponikiem

Dom Michała Wiśniewskiego o powierzchni 570 m² pomieści rodzinę i cały zespół "Ich Troje"

Nowy dom Michała Wiśniewskiego będzie miał imponującą powierzchnię 570 metrów kwadratowych. Działka, na której powstaje rezydencja jest ogromna i rozciąga się w otoczeniu lasów. Projekt zakłada podział na dwie główne strefy: część mieszkalną i część biurową.

Lider "Ich Troje" właśnie pokazał pierwsze wizualizacje nowego domu, jakie powstały we współpracy z firmą projektową. To będzie nowoczesne i minimalistyczne królestwo z ogromnym salonem, kuchnią i miejscem do pracy. Zobaczcie sami!

