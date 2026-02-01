Michał Wiśniewski regularnie spotyka się ze swoimi fanami podczas live’ów w mediach społecznościowych. Tym razem również nie unikał trudnych tematów i starał się odpowiadać szczerze, choć - jak sam zaznaczył "nie na wszystko jest odpowiedni moment".

Czy Michał Wiśniewski zagra koncert z Mandaryną?

Po wspólnym występie na scenie Michała Wiśniewskiego i Mandaryny podczas sylwestra, fani chcą więcej. Jedno z pytań podczas relacji na żywo prowadzonej przez muzyka w social mediach dotyczyło możliwości wspólnego koncertu z Mandaryną, z którą artysta był kiedyś związany. Wiśniewski nie pozostawił złudzeń, jeśli chodzi o pełnoprawny projekt muzyczny.

Chyba nie, bo gramy zupełnie inną muzykę - przyznał Michał Wiśniewski.

Ale na wspólne występy jak najbardziej - dodał.

Artysta odniósł się także do ich przeszłych relacji, nie ukrywając, że rozstanie było trudnym doświadczeniem.

My od zawsze mieliśmy przelot, no wiadomo. Był bardzo trudny czas rozstania… ale minęło. A co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr - podsumował filozoficznie.

Michał Wiśniewski zapytany o Polę. Odpowiedział

Nie zabrakło też rodzinnych wątków. Fani dopytywali o jego dzieci, a także o żonę Polę. "Jak Pola" - zapytała fanka.

Dobrze. Robiliśmy dzisiaj urodziny Falko na Fikołkach. Jutro ma urodziny moja najmłodsza córcia - zdradził z dumą wokalista

Jedna z fanek poruszyła temat doniesień tabloidów, które jej zdaniem "sieją ferment" wokół rozwodu artysty. Wiśniewski odpowiedział dyplomatycznie, unikając szczegółów.

W każdej plotce jest trochę prawdy, ale pozwolisz, że to nie jest temat na dzisiejszego live’a - uciął krótko.

Co Michał Wiśniewski sądzi o akcję Dody związaną ze schroniskami?

Pojawiło się także pytanie o akcję Dody związaną ze schroniskami. Lider Ich Troje podszedł do tematu z dystansem, ale i szacunkiem.

Każda inicjatywa jest zacna. Ja walczę o dzieci, dlatego są różne fundacje, które skupiają się na konkretnych sprawach - mówił muzyk.

Trzymam kciuki, ale zobaczcie, to wszystko jest takie trochę medialne. To się robi, a nie o tym opowiada - dodał.

Na sam koniec live’a Michał Wiśniewski zostawił fanów z tajemniczą zapowiedzią.

Duże zmiany w życiu się szykują - wyznał, nie zdradzając jednak żadnych szczegółów.

