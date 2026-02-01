Zaskakujące słowa Michała Wiśniewskiego na live: "Duże zmiany w życiu się szykują"
Podczas ostatniego transmisji na żywo Michał Wiśniewski otworzył się przed fanami i odpowiedział na serię pytań dotyczących zarówno życia prywatnego, jak i zawodowego. Nie zabrakło wątków rodzinnych, relacji z Mandaryną, komentarza na temat tabloidów oraz zapowiedzi nadchodzących zmian.
Michał Wiśniewski regularnie spotyka się ze swoimi fanami podczas live’ów w mediach społecznościowych. Tym razem również nie unikał trudnych tematów i starał się odpowiadać szczerze, choć - jak sam zaznaczył "nie na wszystko jest odpowiedni moment".
Czy Michał Wiśniewski zagra koncert z Mandaryną?
Po wspólnym występie na scenie Michała Wiśniewskiego i Mandaryny podczas sylwestra, fani chcą więcej. Jedno z pytań podczas relacji na żywo prowadzonej przez muzyka w social mediach dotyczyło możliwości wspólnego koncertu z Mandaryną, z którą artysta był kiedyś związany. Wiśniewski nie pozostawił złudzeń, jeśli chodzi o pełnoprawny projekt muzyczny.
Chyba nie, bo gramy zupełnie inną muzykę
Ale na wspólne występy jak najbardziej
Artysta odniósł się także do ich przeszłych relacji, nie ukrywając, że rozstanie było trudnym doświadczeniem.
My od zawsze mieliśmy przelot, no wiadomo. Był bardzo trudny czas rozstania… ale minęło. A co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr
Michał Wiśniewski zapytany o Polę. Odpowiedział
Nie zabrakło też rodzinnych wątków. Fani dopytywali o jego dzieci, a także o żonę Polę. "Jak Pola" - zapytała fanka.
Dobrze. Robiliśmy dzisiaj urodziny Falko na Fikołkach. Jutro ma urodziny moja najmłodsza córcia
Jedna z fanek poruszyła temat doniesień tabloidów, które jej zdaniem "sieją ferment" wokół rozwodu artysty. Wiśniewski odpowiedział dyplomatycznie, unikając szczegółów.
W każdej plotce jest trochę prawdy, ale pozwolisz, że to nie jest temat na dzisiejszego live’a
Co Michał Wiśniewski sądzi o akcję Dody związaną ze schroniskami?
Pojawiło się także pytanie o akcję Dody związaną ze schroniskami. Lider Ich Troje podszedł do tematu z dystansem, ale i szacunkiem.
Każda inicjatywa jest zacna. Ja walczę o dzieci, dlatego są różne fundacje, które skupiają się na konkretnych sprawach
Trzymam kciuki, ale zobaczcie, to wszystko jest takie trochę medialne. To się robi, a nie o tym opowiada
Na sam koniec live’a Michał Wiśniewski zostawił fanów z tajemniczą zapowiedzią.
Duże zmiany w życiu się szykują
Więcej: Michał Wiśniewski apeluje o pomoc po kolizji. "Pędził 200 km/h"