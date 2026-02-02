Córka Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak, Vivienne Vienna, właśnie weszła w dorosłość. 18. urodziny postanowiła uczcić w wyjątkowy sposób, dzieląc się z fanami kilkoma kadrami z imprezy urodzinowej. Chociaż na co dzień rzadko publikuje treści w mediach społecznościowych, tym razem zrobiła wyjątek.

Tak najmłodsza córka Michała Wiśniewskiego świętowała 18. urodziny

Na InstaStories Vivienne Vienna opublikowała zdjęcia z przyjęcia. Na jednej z fotografii pozuje przy różowym torcie ozdobionym świeczkami w kształcie liczby „18” i dekoracją z napisem „Happy Birthday”. Na innych zdjęciach widać, że czas spędzała w gronie przyjaciół.

Choć lokalizacja imprezy nie została ujawniona, kadry pokazane przez Vivienne wskazują na kameralną i przytulną atmosferę. Na ujęciach dominują pastelowe barwy, dekoracje nawiązujące do tematyki urodzin oraz wyraźnie radosna aura.

Kim jest Vivienne Vienna? Córka gwiazdorskiego duetu

Vivienne Vienna to córka Michała Wiśniewskiego i Anny Świątczak, którzy przez lata tworzyli jeden z najgłośniejszych związków w polskim show-biznesie. Ze związku tego na świat przyszły dwie córki - Etiennette Anna i właśnie Vivienne Vienna.

Vivienne mimo znanego nazwiska trzyma się raczej z dala od mediów. Jej publiczne wystąpienia czy obecność w sieci są sporadyczne, co czyni każdą jej aktywność jeszcze bardziej zauważalną.

Jakiś czas temu w rozmowie z „Faktem”, Michał Wiśniewski otwarcie wypowiedział się na temat przyszłości swoich dzieci, w tym również Vivienne. Artysta przyznał, że nie marzy o tym, aby jego pociechy szły w jego ślady:

To są bardzo trudne zawody (artystyczne). Nie życzę żadnemu dziecku, żeby zostało w tej branży. Chciałbym, żeby zbudowały sobie po prostu przyszłość, a część artystyczna była dla nich hobby - wtedy jest fajnie - stwierdził

Fot. Instagram viviennewisniewska

Fot. Instagram viviennewisniewska

Zobacz także: