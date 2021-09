Michał Szpak znowu szokuje! Z kaczorem na piersi nawiązuje do stroju miss z orłem?

Fani krytykują decyzję Michała Szpaka w "The Voice of Poland" . Chodzi o jego wybór Violet Oliferuk, która w ostatnim odcinku w bitwie walczyła z Oliwią Sochą. Violet i Oliwia wykonały utwór "Valerie" z repertuaru Amy Winehouse. Dziewczyny były bardzo równe i decyzja nie należała do najłatwiejszych - mimo to Szpak wybrał Violet. Zobacz także: Michał Szpak mówił do swojej przyjaciółki: "Wykopię cię ze sceny!" Czy Violet pożegnała się z "The Voice of Poland"? Nie wszyscy fani byli zachwyceni decyzją Michała Szpaka. Oto część komentarzy, które pojawiły się na Instagramie tuż po emisji odcinka: Oliwia i Violet - to był najlepszy duet, ale niestety Michał źle wybrał. Strasznie mi Ciebie szkoda Oliwia, że nie przeszłaś. Uwielbiam Michała, ale uważam, że to jego najgorsza decyzja. To była najgorsza decyzja Michała ever... Moim zdaniem, Oliwia była lepsza od Violet! Wygrały znajomości... Zobacz także: Violet Oliferuk zachwyciła w "The Voice of Poland"! Sprawdźcie, co wiemy o przyjaciółce Michała Szpaka Z drugiej strony, fani na profilu Instagramowym Violet Oliferuk byli zachwyceni decyzją Michała Szpaka: Gratuluję wygranej bitwy, świetny występ Violu! Twoja charyzma na scenie jest cudowna, trzymam kciuki! Gratulacje Viola. Byłaś świetna. Violet Oliferuk ostatecznie została w programie "The Voice of Poland", a Oliwia Socha na szczęście nie została z niczym - została "skradziona" przez Kamila Bednarka. Zobacz także: Michał Szpak odgania jesień w kolorowym garniturze, a Dawid Kwiatkowski w... letniej stylówce. Kto wyglądał najlepiej? A wy po której stronie jesteście? Michał dobrze wybrał? Fani są mocno podzieleni...