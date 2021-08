Michał Wiśniewski ostro o występie Michała Szpaka w Sopocie: "wyszło niesmacznie"

Duże emocje w "The Voice of Poland" ! I sensacja na początek! W sobotnim odcinku Michał Szpak pożegnał się ze swoją przyjaciółką i był to jego wybór! Dlaczego Violet Oliferuk przegrała? W ostatnim odcinku oglądaliśmy ostatnie nokauty przed odcinkami na żywo. Po tym odcinku każdy trener mógł wziąć tylko 4 osoby - bo tyle było krzeseł, a kandydatów aż 7. Pierwsi śpiewali uczestnicy z drużyny Michała Szpaka. Swoje krzesła zajmowali po kolei. Violet była czwarta. Zaśpiewała utwór „New Rules”, który oryginalnie wykonuje Dua Lipa. Po występie zajęła czwarte - ostatnie wolne krzesło. Po niej śpiewał góral Piotrek, którego wersja "Co mi panie dasz" spodobała się jurorom. Michał miał wątpliwości... Zapytaj swojego serca - radził Baron. Ale ono ma cztery komory - odpowiedział Michał. Piotr, wybacz mi, wchodzi za Violę - oznajmił w końcu Michał Szpak. Tak pożegnał swoją przyjaciółkę. Violet rozstała się z programem. Zobacz także: "Psiapsi" Michała Szpaka czyli Violet Oliferuk. Zobaczcie jej zdjęcia z młodości. Bardzo się zmieniła? Psiapsi-psiapsi-siostra Szpaka odpada z The Voice of Poland Podczas pierwszego występu Violet w programie Michał Szpak długo zastanawiał się czy odwrócić fotel. Wokalistka na scenie wykonała utwór "Walk Me Home" z repertuaru Pink. Gdy Michał w końcu się odwrócił, był zszokowany. Co ty tutaj robisz?! - mówił zaskoczony i mocno ją przytulił. - Violeta to jest moja psiapsi-psiapsi siostra - dodał. Gwiazdor nie wiedział, że jego bliska przyjaciółka przyleciała do Polski specjalnie na przesłuchania do "The Voice of Poland". Stojąc na scenie Violet powie: Jak się okazało, Violet poznała Michała...