Michał Szpak w biustonoszu i bez butów na Earth Festival. Artysta dał czadu na scenie! 

Michał Szpak w finale Eurowizji! Reprezentant Polski awansował do ostatecznego finału prestiżowego konkursu. Jego piosenka "Color Of Your Life" podbiła serca fanów Eurowizji, dzięki czemu zobaczymy Michała w wielkim finale, który odbędzie się już 14 maja. Polski artysta jest przeszczęśliwy. By podziękować fanom, którzy oddali na niego głos, Szpak tuż po wczorajszym koncercie nagrał specjalny filmik. Widać w nim, że Michał szaleje ze szczęścia! I trudno mu się dziwić. Już po konferencji. Emocje nie do opisania. Cieszę się, że jesteście ze mną i że mogłem liczyć na wasze głosy - mówi gwiazdor w nagraniu. Pod wideo Michała Szpaka natychmiast posypały się komentarze z gratulacjami i słowami wsparcia dla polskiego artysty. Michał naprawdę porwał serca publiczności nie tylko z Polski! Gratulacje Michał! Głosowalismy z Niemiec. Cała rodzinka siedziala przy telefonie, a moja mama ze wzruszenia prawie sie popłakała. Cudowny głos, świetna piosenka... No ciary były.. Nic dodać, nic ujaę. Życzę powodzenia w sobotę. Emocje nie do opisania... Bardziej denerwowałam się przed Twoim występem niż przed tegoroczną maturą mojego syna... jesteś wielki Michał... Wykonanie cudo... zniewalasz ludzi tym nieziemskim głosem... trzymam kciuki w sobotę. Michał myślę, że pokazałeś taki wielki poziom, że za rok Polsce będzie się ciężko dostać do finału. P okazałeś klasę, oddałeś całego siebie i serce tej piosence. Było bardzo wyzruszająco. Masz wielki talent. Kolejny post na Facebooku Michała Szpaka pojawił się już dziś rano. Piosenkarz pokazał fotkę z łóżka i napisał w języku angielskim, że nie może spać i raz jeszcze podziękował za głosy. Trzymamy kciuki za Michała w sobotę! Myślicie, że ma szansę na wygraną w finale Eurowizji?