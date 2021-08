Michał Szpak broni swojej stylizacji z Sopotu? Opublikował wymowny wpis! 

Artysta właśnie odpowiedział na krytyczny komentarz Michała Wiśniewskiego? Michał Szpak zareagował na ocenę głośnego występu podczas Top of the Top Sopot Festival 2021.

Michał Szpak odniósł się do krytycznych komentarzy dotyczących występu w Sopocie? Najnowszy wpis artysty właśnie na to wskazuje! Michał Szpak pokazał na Instagramie kilka nowych zdjęć swojej stylizacji w której wystąpił podczas Top of the Top Sopot Festival 2021 i opublikował krótki, ale bardzo wymowny wpis. Jak zareagowali internauci?

Michał Szpak broni swojego występu w Sopocie

Top of the Top Sopot Festival 2021 już za nami, ale wciąż nie milkną echa występu Michała Szpaka i jego zaskakującej stylizacji. Artysta w biustonoszu, z napisami na twarzy i w szpilkach pojawił się na 20-leciu stacji TVN24 i zaśpiewał wielki hit Grzegorza Ciechowskiego "Nie pytaj o Polskę".

Internauci byli poruszeni i zachwyceni występem Michała Szpaka, jednak nie zabrakło również krytycznych głosów.

Piotr Matusewicz/East News

Występ Michała Szpaka publicznie skrytykował Michał Wiśniewski, który opublikował komentarz pod wpisem młodszego kolegi na Facebooku.

Michał wiesz że bardzo cię szanuję i nie da się dyskutować z twoją łatwością śpiewania tego typu hymnów. Nie zmienia to sytuacji że gdyby to był twój własny utwór odebrałbym go inaczej i byłbym w pełni za a niestety ruszyłeś kultowy utwór mojego kochanego zespołu który w tamtym czasie który ja pamiętam bardzo wiele znaczył. W kontekście tego o czym śpiewałeś wyszło niesmacznie. Pewnie to tylko moje zdanie. No ale mam prawo je mieć. Ściskam i powodzenia chłopaku!- napisał lider "Ich Troje".

Pawel Wodzynski/East News , AKPA/Podlewski

Teraz wszystko wskazuje na to, że Michał Szpak postanowił odpowiedzieć na krytyczne uwagi. Artysta opublikował na Instagramie wymowny wpis.

Dopóki nie robisz krzywdy dopóty wyrażaj siebie. #wolnośćfobia- napisał Michał Szpak.

Jak na wpis zareagowali internauci?

- Nie pojmuję skąd w niektórych ludziach tyle jadu i niechęci przez stylizację 😕ta nienawiść jest wręcz porażająca...

- Wyrażaj siebie jak tylko chcesz Michał, freedom ✌🏻

- Bądź sobą! 👏🙌 Jesteś unikatowy 😍 tak trzymaj 🔥- komentują fani.

Zobacz także: Maja Sablewska przed laty skrytykowała Michała Szpaka w "X-Factor". Dziś szczerze przeprasza