2 z 5

Roksana Węgiel i jej kucyki

Roksana Węgiel to kolejna gwiazda, która zaskoczyła swoją stylizacją i fryzurą podczas koncertu "Fundacja Polsat 25 lat. Jesteśmy dla dzieci". Zwyciężczyni "The Voice Kids" i "Eurowizji" postawiła na krótki czarny top i szorty, na które założyła różowo-szarą neonową kurtkę. Nie sposób pominąć fryzury młodej gwiazdy! Roksana jakiś czas temu zmieniła kolor włosów, a teraz zaskoczyła kolorowymi pasemkami i dwoma kucykami na czubku głowy. Wygląda na to, że fryzury w stylu "Spice Girl" wracają do łask!