Dawid Kwiatkowski zdobył Bursztynowego Słowika! Popłakał się na Top of the Top Festivalu! 

Dawid Kwiatkowski wielkim zwycięzcą Top of the Top Festiwalu w Sopocie! To właśnie do niego trafiła statuetka Bursztynowego Słowika. Artysta odbierając nagrodę popłakał się na scenie.

Dawid Kwiatkowski wygrał Bursztynowego Słowika na Top of The Top Festiwalu w Sopocie!

Za nami drugi dzień Top of the Top Festivalu 2021 w Sopocie. Opera Leśna po raz kolejny gościła najlepszych artystów w Polsce! Wśród nich znajdowali się także ci, którzy w tym roku zawalczyli o Bursztynowego Słowika! Tak prezentowali się wszyscy nominowani Do wymarzonej nagrody sopockiej publiczności:

Roksana Węgiel - "Korona"

Viki Gabor - "Afera"

Margaret - "Tak na oko"

Grzegorz Hyży - "Król Nocy"

Dawid Kwiatkowski - "Bez Ciebie"

Arek Kłuskowski - "Idealny syn"

Michał Szczygieł - "Noga na gaz"

Wielkim triumfatorem okazał się być... Dawid Kwiatkowski! To właśnie on, dzięki swojemu singlowi "Bez Ciebie" zasłużył na wygraną! Dawid Kwiatkowski zdobywa Bursztynowego Słowika na Top of The Top Festivalu w Sopocie! Odbierając nagrodę, po jego policzkach popłynęły łzy!

Dziękuję wam z całego serca! To jest niesamowite do jakiego momentu doprowadził mnie Bóg. Nie zdajecie sobie sprawy, jaki On ma dla was plan. Teraz podziękowania... Na pewno o kimś zapomnę... Dziękuje Dominikowi, mojemu managerowi, który odmienił moje życie. Dziekuje mojej wytwórni, moim przyjaiciołom i rodzinie z Gorzowa i Warszawy. Dziękuję stacji TVN. Nie dajcie się, po prostu się nie dajcie - mówił ocierając łzy

Gratulujemy!

Piotr Matusewicz/East News

Top of the Top Festival 2021 w Sopocie - Chylińska, Farna, Cleo...

Drugi dzień festiwalu to nie tylko walka o Bursztynowego Słowika ale również zabawa pod hasłem #IdanceInOperaLeśna. Na scenie pojawiła się cała plejada gwiazd polskiej sceny! Nie zabrakło Agnieszki Chylińskiej, której hity znali wszyscy! Widzowie byli zachwyceni:

Wróciła stara Aga! - pisali w komentarzach

Piotr Matusewicz/East News

Na scenie zaprezentowała się także zjawiskowa Ewa Farna, która zaśpiewała nie tylko największe hity ale również emocjonalny singiel "Ciało". Razem z artystką na scenie wystąpiły trzy wyjątkowe kobiety, a ich obecność, nie była przypadkowa:

To jest Sandra i jej ciało urodziło już trójkę dzieci, to jest Magda, która przez całe życie słyszała, że jest chudzielcem i patyczakiem, a to jest następna Magda, która przez całe życie słuchała tego, że przecież bez ręki nie da rady. Słuchajcie, każdy z nas jest inny i to jest piękne i może właśnie, to jest fajny moment na to, żeby zaśpiewać dla swojego ciała i dla siebie - powiedziała, zwracając uwagę na ciałopozytywność.

Piotr Matusewicz/East News

Do grona artystów, którzy zabawiali widzów podczas dzisiejszego festiwalu w Sopocie należeli również Andrzej Piaseczny, Kasia Kowalska, Małgorzata Ostrowska, Izabela Trojanowska, Cleo czy Andrzej Piaseczny.

WOJCIECH STROZYK/REPORTER,Piotr Matusewicz/East News

Na scenie zaśpiewali także Kombii, Feel i Pectus! Najpiękniejsze przeboje kojarzące się również z sopockim festiwalem i Bursztynowym Słowikiem bawiły zgromadzoną publiczność!