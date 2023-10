Takiego zamieszania wokół Maffashion nie spodziewał się chyba nikt. Popularna blogerka stała się bohaterką afery, którą od kilku dni śledzą chyba wszyscy. Kilka dni po tym, jak Maffashion potwierdziła informacje o rozstaniu z Sebastianem Fabijańskim, aktor opublikował oświadczenie w którym ogłosił, że blogerka miała romans. Później w sieci pojawił się komentarz kobiety, która twierdzi, że Maffashion miała romans z jej byłym partnerem. Teraz z kolei głos w sprawie zabrał mężczyzna, który rzekomo był kochankiem blogerki!

Kiedy kilka dni temu okazało się, że Maffashion i Sebastian Fabijański rozstali się, wszystko wskazywało wówczas na to, że jest to pokłosie głośnej afery z udziałem aktora i Rafalali. O sprawie znów zrobiło się głośno, kiedy Sebastian Fabijański przyznał, że jest szantażowany. Później w wywiadzie dla portalu Pudelek aktor opowiedział o spotkaniu z Rafalalą i mówił o rozstaniu ze swoją partnerką - okazało się wówczas, że Sebastian Fabijański zdradził Maffashion. Jakby tego było mało, kilka dni później aktor wyznał, że pod koniec związku dowiedział się, że Maffashion miała romans! W sieci pojawiło się nawet oświadczenie kobiety, która twierdzi, że Maffashion rozbiła jej związek.

Teraz domniemany kochanek blogerki odpowiedział byłej partnerce!

- Zapoznałem się z tym iście "celebryckim oświadczeniem" mojej byłej dziewczyny. Nie sądziłem, że dojdzie do takiej sytuacji, a tym bardziej że będę musiał ją wyjaśniać. Po pierwsze Iza, zerwałem z tobą i nie był to pierwszy raz w przeciągu naszej znajomości, która trwała łącznie rok, zrobiłem to trzykrotnie... Za każdym razem, dając ci szansę. Tu postawie kropkę, jeśli chodzi o prywatę i pranie związkowych brudów.

W dalszej części oświadczenia mężczyzna zapewnia, że nikt nie rozbił jego związku, ponieważ sami zerwali ze sobą wcześniej.

- Nikt nie rozbił twojego związku, bo on został zakończony wcześniej. Zerwaliśmy. Chciałbym napisać, że to ty się do tego przyczyniłaś, natomiast wiesz, że nie mam w naturze mówienia o tym, że coś jest wyłącznie wynikiem działania jednej osoby. Uważam jednak, że dobrze jest pokazać jak coś wygląda z perspektywy obu stron. Akcja - reakcja. PS. Bardzo mi przykro, że doszło do takiej sytuacji. Rozstania nie są łatwe, ale może kiedyś wyciągniesz wnioski. Życzę ci Iza, jak najtrwalszego, kolejnego związku- czytamy w oświadczeniu, które pojawiło się w sieci.