"Co się stało z twarzą Blanki Lipińskiej na premierze?" Autorka "365 dni" odpowiada! 

Blanka Lipińska odniosła się do krytyki swojej osoby po premierze "365 dni: Ten dzień". Internauci zostawili setki komentarzy, zastanawiając się, "co stało z Blanką Lipińską". Autorka erotyku postanowiła skonfrontować się z hejtem i nie zaprzeczyła, że również nie jest zadowolona z tego, jak wyszła na zdjęciach:

Bardzo dużo jest pytań w Internecie, "Co się stało z twarzą Blanki Lipińskiej na premierze?". Też chciałabym to wiedzieć Stefan!

'Co stało się z twarzą Blanki Lipińskiej"? Pisarka odpowiada na hejt

Podczas premiery "365 dni: Ten dzień" fani zwracali uwagę nie tylko na czułości Anny-Marii Siekluckiej i Michele Morrone na ściance ale również na... zaskakujący look Blanki Lipińskiej. Autorka trylogii "365 dni" zapowiadała, że jej stylizacja będzie spektakularna. Fani jednak nie mogli oderwać wzroku od jej twarzy. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których fani pytali: "Co się stało z twarzą Blanki Lipińskiej?". Nie brakowało również zarzutów, że autorka erotycznej powieści, na co dzień używa filtrów przez co jej odbiorcy nie mieli świadomości jak prezentuje się naprawdę.

Blanka Lipińska wywołała szum swoim wyglądem na premierze "365 dni: Ten dzień". Postanowiła odnieść się do dyskusji, która rozgorzała w sieci na temat jej niefortunnego makijażu oraz zdjęć z premiery "365 dni: Ten dzień". Autorka erotyku przyznała, że sama jest zaskoczona fotkami, które obejrzała w sieci i nie myślała, że będzie musiała udowadniać internautom, że to tylko kwestia złych ujęć, a nie zakłamanego wizerunku:

Taka stresóweczka delikatna popremierowa. Natomiast bardzo dużo jest pytań w Internecie: "Co się stało z twarzą Blanki Lipińskiej na premierze"? Też chciałabym to wiedzieć Stefan! Na żywo wszystko było w porządku a potem się okazało, że nie jest w porządku i faktycznie wyglądam jakbym ważyła z 80 kg co najmniej.

Blanka Lipińska odpowiada na hejt po premierze "365 dni: Ten dzień": "Wystarczy, że jestem mądra"

Blanka Lipińska postanowiła nagrać Instastories bez żadnego filtra. Swoją stylizację, makijaż i fryzurę oceniła równie surowo, co internauci. Jednak podkreśliła, że nie zamierza się tym przejmować:

Jak widzicie teraz nagrywam się dla was bez filtra specjalnie po to, żeby wam pokazać, że jednak nic mi się nie stało, że to jakiś wypadek przy pracy ciężki. Także cóż, ja nie musze być ładna, wystarczy, że jestem mądra. I z tą myślą was zostawiam i życzę wam pięknego dnia, a ja czekam na moją projektantkę

Blanka Lipińska nie udaje, że jest zadowolona ze zdjęć z premiery "365 dni: Ten dzień". Chociaż zazwyczaj tego nie robi, dziś odniosła się do setek komentarzy krytykujących jej wygląd. Ten aspekt wywołał równie dużą sensację wśród polskich fanów, co relacja Anny-Marii Siekluckiej i Michele Morrone.