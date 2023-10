Za nami Met Gala 2021 - najważniejsze modowe wydarzenie na świecie. Impreza, która nazywana jest również „Oscarami Mody”, odbyła się tym razem wyjątkowo we wrześniu (zazwyczaj miała miejsce na początku maja, plany organizatorów pokrzyżowała oczywiście pandemia), oczywiście w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Tym razem temat przewodni był powiązany z najnowszym wernisażem w Costume Institute - „W Ameryce: Leksykon Mody”. Kreacje wszystkich gwiazd musiały więc nawiązywać do amerykańskiego stylu i symboli USA. Zobaczcie, jak wypadły!

Met Gala 2021 - kreacje gwiazd. Szokujące, spektakularne, zjawiskowe

Na Met Gala każda z gwiazd, która pojawi się na "czerwonym dywanie", musi wyróżniać się swoją stylizacją, którą wcześniej akceptuje organizatorka tego wydarzenia, naczelna amerykańskiego "Vogue" - Anna Wintour. Jak tym razem poradziły sobie m.in. Jennifer Lopez, Rihanna, Billie Eilish, Hailey Bieber czy Anja Rubik. Zobaczcie zdjęcia!

