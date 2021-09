Kim Kardashian zmienia zasady MET Gali? Czegoś takiego jeszcze nigdy nie było! 

Kim Kardashian to jedna z najpopularniejszych celebrytek na świecie. Zaczynała jako asystentka Paris Hilton, ale teraz to ona wyznacza trendy. Wszyscy z niecierpliwością czekali na pojawienie się celebrytki na MET Gali, czyli dobroczynnej imprezie uznawanej za jedno z największych wydarzeń modowych roku. Wydawało się, że do historii przejdzie jej kreacja z 2019 roku, kiedy wyglądała jak nimfa woda i prezentowała się jeszcze u boku Kanye Westa. Jednak tegoroczną kreacją przebiła wszystko, co oglądaliśmy dotąd!

Zobacz także: Marzysz o seksownych kształtach i idealnie płaskim brzuchu? Odkryj sekret Kim i Kourtney Kardashian!

Kim Kardashian na MET Gali

Kim Kardashian dwa lata temu pojawiła się w niezwykle obcisłej sukience od Muglera. Cała kreacja była wysadzana kryształami, które miały imitować krople wody. Wszyscy zastanawiali się, jak to możliwe, że ma takie wcięcie w talii. Po jakimś czasie na kanale Vogue na YouTube można było zobaczyć przymiarki i przygotowania do gali. Okazało się, że pod spodem miała bardzo mocno ściśnięty gorset i nie mogła nawet usiąść, z tego też względu na czerwony dywan podjechała nie limuzyną, a busem. Poza tym przez kilka godzin nie mogła korzystać z toalety. W tym roku też poświeciła się dla piękna?

Rex Features/East News

Zobacz także: Oto najmodniejszy kolor wiosny 2021. Kim Kardashian i it-grils non stop wykorzystują go w swoich stylizacjach

Kim Kardashian MET Galę traktuje bardzo poważnie. Odkąd postawiła „pierwsze kroki” na czerwonym dywanie w 2013 roku, prezentując się z zaawansowanej ciąży, z roku na rok stawia coraz wyżej poprzeczkę. Na tegorocznej imprezie Anny Winotur pojawiła się w kostiumie Balenciagi haute couture z maską na twarzy i trenem. Nikt wcześniej nie zasłonił całkowicie twarzy i ciała. Zrobiła spektakularne widowisko!

Rex Features/East News

Warto zauważyć, że właśnie taki wizerunek promował Kanye West we współpracy z dyrektorem kreatywnym Balenciagi podczas promocji płyty "Donda". Czy to oznacza, że artysta zaprojektował celebrytce kreacje? Plotki podsyciła też tajemnicza osoba, która stała tuż obok gwiazdy na "czerwonym dywanie". Wszystko wskazuje na to, że był to Kanye.

Rex Features/East News

Po oficjalnej ceremonii gali gwiazdy udają się na uroczystą kolację. Wcześniej jeszcze wracają do hotelu, aby przebrać się w coś lżejszego. Kardashianka postawiła na podobną stylizację, ale już nie zasłoniła sobie całej twarzy. Wyglądała jak kobieta kot albo żona Batmana.

Rex Features/East News

Francuski Vogue stwierdził, że Kardashianka zmienia zasady MET Gali. Jeszcze kilka lat temu mogła tylko pomarzyć o zaproszeniu ją przez Annę Wintour. Teraz jest najważniejszym gościem tego wieczoru.