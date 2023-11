5 z 5

Ale to nie wszystko. Wystarczy spojrzeć na nowy podpis Meghan, by zobaczyć spore zmiany. Spójrzcie na kształt M i N: Meghan przeciąga pióro nad obiema literami, co jest nawiązaniem do kaligrafii, która kiedyś była jedną z pasji księżnej.

„Zadaszanie" odręcznego pisma pełni formę osłony – to zdradza potrzebę ochrony - powiedziała McKnight.

Warto zwrócić uwagę na literę M, która – w przeciwieństwie do dawnego podpisu Meghan – kończy się daleko pod linią.

To może być oznaka głęboko skrywanych uczuć na jakiś temat - dodała ekspertka.

Spodziewaliście się tego?

