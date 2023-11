2 z 5

Meghan i Kate podczas spotkania wyglądały na zrelaksowane i uśmiechnięte. Widać było, że dobrze czują się razem, na bieżąco komentowały mecz, uśmiechały się do siebie. Jeśli rzeczywiście serdecznie się nie znoszą, jak twierdzą brytyjskie media, to wczoraj zdecydowanie robiły "dobrą minę do złej gry". Nikt, kto patrzył na nie, nie mógł stwierdzić, że jest między nimi konflikt. A kiedy rzekomo się on zaczął?