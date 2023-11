Wydawać by się mogło, że wczoraj cała Anglia oglądała Mundial i kibicowała swojej drużynie w meczu o 3.miejsce. Tak jednak nie było. Przedstawiciele śmietanki towarzyskiej, arystokraci i gwiazdy bawiły się na Wimbledonie. Wśród nich znalazły się - księżna Kate i Meghan Markle. Księżne oglądały finał kobiet i pojedynek Angelique Kerber - Serena Williams. W tym starciu to Niemka okazała się lepsza od wracającej do formy po narodzinach córki Sereny Williams. Wygrała 6:3, 6:3. Choć Amerykanka dopiero wraca do wielkiej formy po urlopie macierzyńskim i udział w finale powinien być dla niej i tak sukcesem, Serena przywykła do zwycięstw, więc z pewnością ciężko jej było przełknąć gorycz porażki. Po spotkaniu starała się zachować zimną krew, uśmiechała się i dziękowała kibicom. Inaczej jej porażkę zniosła jej przyjaciółka - Meghan Markle.

Meghan Markle popłakała się po porażce Williams

Nie jest tajemnicą, że Serena to jedna z najbliższych przyjaciółek nowej księżnej. Tenisistka była honorowym gościem na jej ślubie z Harrym. Meghan musiała pojawić się zatem na tak ważnym dla niej spotkaniu! I choć gorąco kibicowała jej w towarzystwie swojej szwagierki Kate, Williams przegrała to starcie, co bardzo zasmuciło Meghan. Po meczu kamery uchwyciły moment, gdy Meghan Markle walczy ze łzami po porażce przyjaciółki. Trzeba przyznać, że takie zachowanie to rzadkość w przypadku członków rodziny królewskiej, która słynie z tego, że jest powściągliwa i nie okazuje publicznie uczuć. Coś nam się zdaje, że Meghan coraz bliżej jest do wizerunku Diany w mediach...

Zobacz, jak to wyglądało:

Meghan Markle podczas Wimbledonu

Spotkanie oglądała w towarzystwie księżnej Kate