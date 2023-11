1 z 4

To były wyjątkowe święta dla Meghan Markle! Księżna Sussex spędziła je pierwszy raz jako żona księcia Harry'ego. Amerykanka już drugi raz miała przyjemność zasiąść do wigilijnego stołu z ukochanym i jego rodziną. Podobno królowa Elżbieta II ucieszyła się nawet z wyjątkowego prezentu, jaki otrzymała od Markle. Ale czy księżna Sussex przyzwyczaiła się już do swojego tytułu? Najnowsze zdjęcia zdradzają prawdę, czy Meghan odnajduje się w nowej roli!

