Książę Harry do dzików, jeleni czy bażantów strzelał od 12 roku życia. Zabijania uczył go książę Karol, a to pokazał mu oczywiście jego ojciec. W internecie pełno jest zdjęć rodziny królewskiej z polowań. Tradycję mocno wspiera również królowa Elżbieta II.

Ile było prawdy w plotce, że Meghan zakazała Harry'emu strzelania? W ubiegłym roku księcia nie było na polowaniu, ale jego nieobecność księcia była spowodowana obowiązkami w Londynie. Czy Meghan mogła go przekonywać, by nie przyjeżdżał na polowanie? Amerykanka od lat broni praw zwierząt, a kilka lat temu zaprojektowała nawet "skórzane, wegańskie spodnie". Aktorka sprzeciwia się noszeniu prawdziwych futer i jest podobno weganką. Uwagi do jej stylu życia ma jednak większość jej dawnych znajomych, którzy mówią, że Meghan uwielbia jeść mięso...