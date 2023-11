1 z 4

Co cenimy w księżnej Meghan? Najbardziej to, że Markle co chwila łamie zasady brytyjskiego protokołu i robi to z uśmiechem na twarzy. Nie inaczej było wczoraj, kiedy wraz z mężem, księciem Harry'm, pojawili się się na musicalu "Hamilton" w londyńskim Victoria Palace Theatre. Podczas charytatywnej imprezy odbyła się również zbiórka na afrykańskie dzieci dotknięte wirusem HIV.

Oczy wszystkich były zwrócone oczywiście na księżną Sussex, która na ten wieczór wybrała krótką czarną mini! Tym samym Meghan Markle złamała królewską etykietę! Dlaczego? Zobacz zdjęcia!

