Według protokołu królowa Elżbieta powinna jako pierwsza dowiedzieć się o wszelkich nowych potomkach w rodzinie królewskiej. Meghan i Harry musieli więc dopilnować, aby ta informacja nie wyciekła do mediów zanim przeprowadzili rozmowę z przyszłą prababcią. Podobno młodzi zdecydowali się to zrobić podczas ślubu księżniczki Eugenii, który miał miejsce 12 października. Meghan i Harry dwa dni później wyjeżdżali do Australii, więc był to naprawdę ostatni dzwonek. Zakochani bali się bowiem, że zagraniczne media dopatrzą się u księżnej Sussex ciążowych krągłości.

Podobno królowa Elżbieta jest zachwycona faktem, że już niedługo po raz kolejny zostanie prababcią. Nie wszystkim jednak spodobało się, że Meghan Markle i książę Harry przekazali tę nowinę podczas ślubu księżniczki Eugenii. Kto uważa, że książęca para zabrała całe show nowożeńcom? Zobaczcie kolejny slajd!