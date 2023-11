1 z 4

Meghan Markle i książę Harry z radością oczekują przyjścia na świat ich pierwszego dziecka. Nie oznacza to jednak, że znikają z życia publicznego. Wręcz przeciwnie, Meghan i Harry są właśnie w podróży po Australii, Nowej Zelandii, Fidżi i Tonga. Wszyscy bacznie obserwują przede wszystkim brzuszek księżnej Sussex, który z dnia na dzień wydaje się być coraz większy. Meghan Markle potrafi go także umiejętnie uwydatnić. To zasługa pięknych kreacji, które przygotowała na tę okazję. Podczas wizyty na Fidżi księżna Sussex zaprezentowała między innymi piękną, błękitną suknię. Kto ją zaprojektował i ile kosztowała? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej galerii!

POLECAMY: Meghan Markle naraża życie swojego dziecka?! To, co robi, jest bardzo niebezpieczne dla maleństwa!