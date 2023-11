1 z 14

Skórzane spódnice to jeden z najgorętszych trendów tej jesieni, a może i całego roku. Pokochały go gwiazdy i celebrytki, a ostatnio chyba najbardziej - Meghan Markle. Księżna bardzo często wybiera klasyczne spódnice skórzane i pojawia się w nich podczas oficjalnych wizyt u boku Harry'ego.

Skórzana spódnica Meghan Markle

Podczas wizyty w Sydney, podczas której książęca para ogłosiła, że spodziewa się dziecka, Meghan również miała na sobie skórzaną spódnicę. Ten ołówkowy model pochodzi z kolekcji Hugo Boss i kosztuje około 1 800 zł. Z kolei zieloną koszulę znajdziemy w sieciówce & Other Stories i kosztuje 335 zł. Stylizacja księżnej Meghan prezentuje się doskonale i mamy dobrą wiadomość – podobny zestaw można skompletować w sieciówkach nawet do 200 zł.

Do jakich stylizacji pasuje skórzana spódnica?

Skórzana spódnica idealnie pasuje zarówno do eleganckich stylizacji, jak i do tych bardziej seksownych, wieczorowych. Możemy zestawić ją z elegancką koszulą, delikatnym sweterkiem, golfem czy nawet T-shirtem. W zależności od tego jakie dodatki wybierzemy, taki będzie ostateczny kształt naszej stylizacji. Szpilki dodadzą nam elegancji, a sportowe buty sprawią, że uzyskamy oryginalny codzienny look.

Zobacz: Eugenia, Kate, Meghan a może Elżbieta II? Która księżniczka zachwyciła w sukni ślubnej? PLEBISCYT

Skórzana spódnica - czego unikać

Warto pamiętać, że skórzana spódnica dodaje seksapilu, dlatego może być ona jedynym odważnym elementem w stylizacji. Nie zakładamy do niej bluzek z mocnym dekoltem, aby zestaw nie wyglądał kiczowato czy nieestetycznie.

Gdzie kupić skórzaną spódnicę?

Dzięki temu, że skórzane spódnice są wśród aktualnych trendów bez problemu znajdziemy je w popularnych sieciówkach i sklepach internetowych. Klasyczny, ołówkowy model spódnicy w stylu Meghan Markle kupimy w Mohito już za 59,90 zł. Ceny w Zarze zaczynają się od 109 zł, a w H&M za podobny model zapłacimy 119 zł.

Zajrzyjcie do galerii, czeka tam na Was przegląd 15 topowych modeli skórzanych spódnic!