Meghan Markle szokuje w stylizacji za 150 tys. zł i mówi o walce z nierównościami społecznymi!

Meghan Markle i książę Harry wrócili do obowiązków zawodowych po narodzinach córki Lilibet. Para ostatnio upamiętniła w Nowym Jorku ofiary 11 września i to było pierwsze wyjście Meghan od kiedy na świecie pojawiła się ich córka. Wygląda na to, że para teraz nie zamierza zwalniać tempa i wspólnie gościłs podczas festiwalu Global Citizen Live w Nowym Jorku. Meghan i Harry rozpoczęli panel dyskusyjny tematem dotyczącym nierówności ekonomicznych! Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że Meghan chce walczyć z nierównościami społecznymi w stylizacji wartej 150 tys. zł!

Meghan Markle znów szokuje! O tej stylizacji jej krytycy długo nie zapomna

Meghan Markle i książę Harry, opuszczając rodzinę królewską zdecydowali się założyć własną fundację i wygląda na to, że zostali pełnoetatowymi filantropami i obecnie walczą o równy dostęp społeczeństwa do szczepionek.

Każdy człowiek na tej planecie ma prawo do szczepionki. To prawda, lecz tak się nie dzieje. I kiedy w tym i wielu innych państwach możesz ją z łatwością dostać, miliardy ludzi na świecie nie mają tej możliwości - stwierdziła z żalem Meghan Markle.

W swojej fundacji Meghan pomaga też kobietom wrócić do aktywności zawodowej, ale tym razem to jej stylizacja jest w centrum zainteresowania - chodzi oczywiście o jej cenę! Ten zestaw złożony z białej sukienki od Valentino i złotej biżuterii od Cartiera jest wart 150 tys. zł. Wygląda na to, że Meghan i Harry choć opuścili rodzinę królewską chcą w USA pełnić podobną rolę jak Kate i William w Wielkiej Brytanii. Markle choć nie jest już księżną podczas ostatniej wizyty w Nowym Jorku pozdrawiała mieszkańców... królewskim gestem, co wywołało spore oburzenie w sieci. A teraz to jej stylizacja wywołała kontrowersje! Wygląda na to, że Meghan nie tylko będąc księżną zaliczała wpadki i wzbudzała mieszane uczucia swoimi stylizacjami! A Kate nadal jest prawdziwą królową recyklingu wielokrotnie, nosząc te same kreacje!

Meghan Markle w prostej sukience od Valentino za 17 tys. zł wyglądała doskonale, ale emocje wywołała cena całej stylizacji. Piękne zdobienia nie wymagały zbyt wielu dodatków, dlatego żona Harry'ego postawiła na złotą biżuterię od Cartiera, wartą majątek!

East News / Everett Collection/East News

Stylizacja Meghan to nie tylko sukienka. Na uwagę zwraca też subtelna, a jednocześnie warta fortunę biżuteria, jaką Markle wybrała podczas festiwalu Global Citizen Live w Nowym Jorku. Co prawda żona Harry'ego nie może korzystać z biżuterii należącej do rodziny królewskiej, ale ma kilka pamiątek po księżnej Dianie. Tym razem miała na sobie kolczyki od Cartiera za 16,5 tys. dolarów czyli ok. 64,8 tys. zł., zegarek za 47 tys. zł i bransoletkę za 27 tys. zł.

East News /Everett Collection/East News

Fani Meghan Markle nie mają wątpliwości, że była już księżna jest jedną z najlepiej ubranych kobiet na świecie. Żona księcia Harry'ego nawet po opuszczeniu rodziny królewskiej stawia na klasyczny styl i ultra drogie dodatki.